Uniklinik Wr. Neustadt: Entscheidung für neue Primarärzte gefallen

Nun folgen zwei weitere Abteilungen. Nach dem pensionsbedingten Abgang von Anästhesie- und Intensivmedizin-Primar Helmut Trimmel ist im Uniklinikum Wiener Neustadt ein Nachfolger gefunden. Harald Willschke ist der neue Leiter der Abteilung. Er war bis zuletzt an der MedUni Wien tätig. Der Mediziner blickt auf eine langjährige klinische und wissenschaftliche Karriere an renommierten universitären Zentren zurück, heißt es vonseiten der Landesgesundheitsagentur.

Seit dem Vorjahr bleibt personell im Uniklinikum Wiener Neustadt kein Stein auf dem anderen. Nach einer Reihe prominenter Abgänge wurden die Chefposten in der Kinder- und Jugendabteilung und an der Klinischen Abteilung für Innere Medizin im Vorjahr neu besetzt.

Diese Woche hat die Landesgesundheitsagentur (LGA) auch bekannt gegeben, dass für die Klinische Abteilung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Wiener Neustadt ein neuer Primararzt gefunden ist.

Mit Lorenz Kadletz-Wanke übernimmt ein Experte für Kopf-Hals-Chirurgie die Abteilung. Seine Ausbildung und langjährige Tätigkeit an der Universitätsklinik der Stadt Wien sowie seine internationale Spezialisierung – unter anderem an der Dalhousie University in Kanada – bilden das Fundament seiner Laufbahn.

„DaVinci“-Roboter

Als leitender Oberarzt in der Kopf-Hals-Chirurgie am AKH war er maßgeblich am Aufbau eines Robotikprogramms sowie am Ausbau der mikrovaskulären Rekonstruktionschirurgie beteiligt, heißt es vonseiten der LGA. Den Ausschlag für seinen Wechsel nach Wiener Neustadt gab nicht nur die gute Infrastruktur – etwa das „DaVinci“-Operationssystem, die Nähe zur Danube Private University oder die Kooperation mit dem Krebszentrum MedAustron, sondern „vor allem das Potenzial des bestehenden Teams“.

„Ich habe mich ganz bewusst für diese Position entschieden, weil ich mit der Region familiär und biografisch tief verbunden bin. Gleichzeitig habe ich hier ein Team vorgefunden, das auf allen Ebenen mit hoher Professionalität, Engagement und Zusammenhalt arbeitet“, sagt Kadletz-Wanke.