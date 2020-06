Rotes Kreuz: Verwenden statt Verschwenden

Vor vier Jahren wurde das Projekt „Team-Österreich-Tafel“ ins Leben gerufen, mittlerweile gibt es 27 Ausgabestellen in Niederösterreich. Demnächst sind zwei weitere in Berndorf und Retz geplant. „Im vergangenen Jahr konnten 617 Tonnen Lebensmittel an mehr als 47.000 Klienten verteilt werden. 250 Freiwillige stellen sich dafür jeden Samstag zur Verfügung“, sagte Peter Kaiser, Landesgeschäftsführer des nö. Roten Kreuzes. „Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die hin- und nicht wegschauen.“

Aktuell arbeitet das Rote Kreuz auch am Ausbau des Angebots: Künftig soll es vermehrt Sozialbegleitung für Menschen in prekären sozialen Verhältnissen geben. Das soll die Selbstbewältigungsmechanismen der Betroffenen stärken.