Rollentausch im Ringen um eine Parklösung

„Mobilität für Krems. Parken – ein Dauerthema?“ lautet der Titel einer Podiumsdiskussion am 22. November um 18 Uhr in der IMC-Fachhochschule am Campus in Krems. Die Einladung kommt von „Wir für Krems“. Die großteils aus ÖVP-nahen Personen bestehenden Plattform um IMC-Gründer Heinz Boyer hat sich schon vor der Wahl als Sammelbecken für Menschen angeboten, die sich für Krems engagieren wollen. Allerdings mit politischer Kontinuität als erklärtem Ziel. Dabei war es genau das Thema Parken (Genauer: die tollpatschige Umsetzung der Grünen Zone), mit dem die Oppositionsparteien die Mehrheitsfraktion ÖVP vor sich her getrieben hatten.