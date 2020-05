Röstaromen gegen die Krise

Der Duft ist der selbe, die Stimmung, die er auslöst, ist jedoch momentan anders. In der Mostviertler Kaffeerösterei Cult Cafè in Neumarkt an der Ybbs ist die Krise, die das Coronavirus in der Gastronomie und im gesellschaftlichen Bereich ausgelöst hat, deutlich spürbar. Die sonst im Betrieb und in der siebenköpfigen Belegschaft herrschende Geschäftigkeit inmitten der exotischen Kaffeesäcke ist noch nicht wieder zurückgekehrt.

„Das Geschäft in der Gastronomie ist schleppend angelaufen, das trifft natürlich auch uns sehr“, sagt Walter Schweifer, der mit Lebensgefährtin Silvia Lasselsberger seit 17 Jahren röstfrischen Kaffee produziert und erfolgreich vermarktet. Die Kunst der Barista eignete sich das Paar in Italien an. Die dort übliche Gepflogenheit, dass Röstereien ihre Regionen versorgen, versucht das Paar im Mostviertel noch besser umzusetzen.