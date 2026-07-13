HTL-Duo gewinnt Robotik-Wettbewerb in China

Die HTL Wiener Neustadt hat einen internationalen Erfolg in der Robotik erzielt: Akos Papp und Leo Pichelbauer vom Team robo4you gewannen den Wettbewerb „The 1st IEIIC International Embodied Intelligence Innovation Competition – International Embodied Intelligence Scenario Development Challenge“ in China.

Der Wettbewerb brachte Nachwuchsteams aus Europa und Asien zusammen. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung und Programmierung sogenannter RoboDogs – vierbeiniger Roboter, die als Plattform für Anwendungen der sogenannten Physical AI dienen. Dabei werden intelligente Software und autonome Robotersysteme miteinander verbunden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IEIIC Die stolzen Gewinner.

Die Teilnehmer mussten zunächst innovative Einsatzszenarien für die RoboDogs entwickeln und wissenschaftlich dokumentieren. Anschließend wurden die Roboter programmiert, getestet und in einem realitätsnahen Wettkampfszenario eingesetzt.