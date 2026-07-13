HTL-Duo gewinnt Robotik-Wettbewerb in China
Die HTL Wiener Neustadt hat einen internationalen Erfolg in der Robotik erzielt: Akos Papp und Leo Pichelbauer vom Team robo4you gewannen den Wettbewerb „The 1st IEIIC International Embodied Intelligence Innovation Competition – International Embodied Intelligence Scenario Development Challenge“ in China.
Der Wettbewerb brachte Nachwuchsteams aus Europa und Asien zusammen. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung und Programmierung sogenannter RoboDogs – vierbeiniger Roboter, die als Plattform für Anwendungen der sogenannten Physical AI dienen. Dabei werden intelligente Software und autonome Robotersysteme miteinander verbunden.
Die Teilnehmer mussten zunächst innovative Einsatzszenarien für die RoboDogs entwickeln und wissenschaftlich dokumentieren. Anschließend wurden die Roboter programmiert, getestet und in einem realitätsnahen Wettkampfszenario eingesetzt.
Das Team der HTL Wiener Neustadt überzeugte mit seiner technischen Lösung, seinem Programmier-Know-how und der präzisen Umsetzung der Wettbewerbsaufgaben. „Wir haben wochenlang an unserem Konzept gearbeitet. Dass wir nun in China gewinnen konnten, macht uns unglaublich stolz“, erklärte Akos Papp.
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