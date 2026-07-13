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Niederösterreich

HTL-Duo gewinnt Robotik-Wettbewerb in China

Akos Papp und Leo Pichelbauer von der HTL Wiener Neustadt gewannen Wettbewerb für Robotik und Künstliche Intelligenz in China.
Johannes Weichhart
13.07.2026, 08:41

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Vierbeiniger Roboterhund auf glänzendem Boden vor einer Wand mit chinesischer Beschriftung.

Die HTL Wiener Neustadt hat einen internationalen Erfolg in der Robotik erzielt: Akos Papp und Leo Pichelbauer vom Team robo4you gewannen den Wettbewerb „The 1st IEIIC International Embodied Intelligence Innovation Competition – International Embodied Intelligence Scenario Development Challenge“ in China.

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Der Wettbewerb brachte Nachwuchsteams aus Europa und Asien zusammen. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung und Programmierung sogenannter RoboDogs – vierbeiniger Roboter, die als Plattform für Anwendungen der sogenannten Physical AI dienen. Dabei werden intelligente Software und autonome Robotersysteme miteinander verbunden.

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Die stolzen Gewinner.

Die Teilnehmer mussten zunächst innovative Einsatzszenarien für die RoboDogs entwickeln und wissenschaftlich dokumentieren. Anschließend wurden die Roboter programmiert, getestet und in einem realitätsnahen Wettkampfszenario eingesetzt.

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Das Team der HTL Wiener Neustadt überzeugte mit seiner technischen Lösung, seinem Programmier-Know-how und der präzisen Umsetzung der Wettbewerbsaufgaben. „Wir haben wochenlang an unserem Konzept gearbeitet. Dass wir nun in China gewinnen konnten, macht uns unglaublich stolz“, erklärte Akos Papp.

Wiener Neustadt
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