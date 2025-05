Riss in Liftstütze bei Weltcup: Nervosität bei Seilbahnern

Ein deutlich sichtbarer Riss an einer der Stützen der Kabinenbahn ließ am Zauberberg – und in weiterer Folge bei vielen Seilbahnbetreibern weltweit – die Alarmglocken schrillen.

Doppelmayr warnte Seilbahner

In einem Bulletin warnt der Vorarlberger Seilbahn-Spezialist Doppelmayr nun die Betreiber vergleichbarer Bahnen vor dem Sicherheitsrisiko. Denn bei der Untersuchung des Zwischenfalles wurde als Ursache Materialermüdung und ein daraus resultierender "Ermüdungsriss“ festgestellt.

Alle fixen und kuppelbaren Sesselbahnen der Firma Girak-Garaventa vom selben Typ, die zwischen 1997 und 2003 gebaut wurden, könnten ähnliche Schäden im Bereich des Stützenjochs bzw. des Kopfträgers aufweisen, so die Warnung.