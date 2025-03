Lienz-Absage: NÖ will einspringen und heuer Skiweltcup am Semmering

"Niederösterreich steht bereit", lautet die Botschaft, die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und LH-Stellvertreter und Sportlandesrat Udo Landbauer (FPÖ) am Freitag aussendeten. Auch beim ÖSV würde man diese Lösung begrüßen. Anfang Mai könnte es beim FIS-Meeting in Portugal bereits offiziell grünes Licht dafür geben.

Seit 1995 veranstaltet der Semmering den Damen-Weltcup , seit 1996 jeweils abwechselnd mit Lienz im Zweijahresrhythmus . Zuletzt machten die Rennen (Slalom und RTL) im Dezember 2024 am Semmering Station. Heuer wäre eigentlich Lienz an der Reihe gewesen. Das dafür genutzte Skigebiet am Hochstein wird aus finanziellen Gründen jedoch endgültig geschlossen. Deshalb sucht der ÖSV nach Alternativen .

"In dieser Ausnahmesituation könnte Niederösterreich unter bestimmten Voraussetzungen außertourlich als Austragungsort zur Verfügung stehen“, erklärten am Freitag dazu Mikl-Leitner und Landbauer in einer Stellungnahme.

Wiege des Skisports

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: "Niederösterreich ist die Wiege des alpinen Skisports und daher stehe ich nicht an, in einer solchen Ausnahmesituation zu sagen: Setzen wir uns zusammen, reden wir darüber und finden wir eine Lösung, damit die Wintersport-Fans auf ihre Kosten kommen. Niederösterreich steht bereit! Die Erinnerungen an das großartige Weltcup-Spektakel im vergangenen Dezember am Semmering sind bei vielen nach wie vor präsent: Die Stimmung unter den 13.000 Gästen, die an den Zauberberg kamen, war großartig, Millionen Zuseher fieberten vor den Bildschirmen mit.“

Wie Landbauer ergänzt, sei der ÖSV an NÖ herangetreten und habe gefragt, ob der Semmering zur Verfügung stehen würde. "Wir setzen uns daher mit voller Kraft dafür ein, dass der Weltcup auch in diesem Winter zu uns kommt und danach wieder wie gewohnt im Zweijahresrhythmus am Semmering stattfindet.“