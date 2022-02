Den coronabedingt verspätet angesteckten Ehrenring wird er im Alltag nicht tragen, sondern ihn sorgsam hüten, so Hausberger, der voll in der Arbeitswelt angekommen ist. Als Entwicklungsingenieur wurde er von er der Voith Turbo GmbH. in St. Pölten angeheuert, wo er elektrische Antriebsstränge erforscht und ständig im Austausch mit Wissenschaftern an den Unis steht. Dort hätte der Mostviertler, der die HTL in Waidhofen/Ybbs absolvierte und dann der Reihe nach Elektro- und Informationstechnik sowie Energie- und Automatisierungstechnik studierte, auch bleiben können. Drei Patente hat der Supertechniker bereits eingereicht, „und es werden sicher noch mehr“, sagt er.