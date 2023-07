Sportlich geht es beim Landestreffen am Freitag mit den Leistungsbewerben am Wettkampfplatz zur Sache. Den Höhepunkt stellt der separate Junior-Fire-Cup am Samstag um 16.45 Uhr dar. Da treten die schnellsten Jugendgruppen gegeneinander an. Am Samstag ist das Lager auch von 9 bis 19 Uhr für Besucher offen. Dabei werden hochmoderne Feuerlöschfahrzeuge oder auch Hubschrauber ausgestellt und vorgeführt.