Rheuma: Frühdiagnose erhöht Therapie-Erfolg

[FRAGE]

Ich habe die beschriebenen Symptome in den Händen seit ca 2 Jahren ,die im Laufe der Zeit immer schlimmer geworden sind. Als Behandlung habe ich Ultra- Schall bekommen und zuletzt 10 Behandlungen mit heissem Parafin. Das hat kurzfristig eine Linderung gebracht. Im Jänner 2009 wurde eine Röngenaufnahme gemacht.



Befund: Es finden sich rechtshöhergradige degenerative Veränderungen im Carpometacarpalgelenk I im Sinne einer Rhizarthrose. Außerdem zeigen sich in den Handwurzelknochenber ausgeprägterals rechts-multiple kleine zystoide Veränderungen die an eine rheumatoide Arthrtis denken lassen.

Auch im Bereich des Metacarpophaangealgelenks des 1.Strahlsd rechts zeigen sich subchondrale Aufhellungsareale,daneben Sklerosierunge. Der Gelenkspalt hier verschmälert.

Da ich nun täglich in der Nacht bzw. am Morgen Schmerzen habe (aber auch tagsüber, kann manchmal den Drehverschluss einer Flasche nicht öffnen!!) hätte ich gerne Ihren RAT wohin ich mich mit meinem Problem wenden kann bzw. was ich unternehmen soll.

[/FRAGE][ANTWORT]Aufgrund ihrer Beschwerden und vor allem ihres Röntgenbefundes ( in den Handwurzelknochenbereich ausgeprägter als rechts multiple kleine zystoide Veränderungen die an eine rheumatoide Arthrtis denken lassen..) MUSS bei ihnen eine entzündlich rheumatische Gelenkserkrankung unbedingt ausgeschlossen werden - bitte wenden sie sich an eine Rheumatologen/an eine Rheumaspezialambulanz

[/ANTWORT]