Niederösterreicherinnen haben Rezepte für das Frau-Sein

„Unser Frauenkörper ist wunderbar. Er hat das Potenzial Leben zu erschaffen und zeigt uns jedes Monat auf, wie unser letztes Monat war“, sagt Denise Rosenberger. Sie hat gemeinsam mit Verena und Andrea Haselmayr das Buch „Eat like a Woman“ herausgebracht. Es ist ein Ernährungswegweiser für einen harmonischen Zyklus mit Rezepten gegen Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen.

Dabei wird der weibliche Zyklus in zwei Phasen eingeteilt. Die drei Waldviertlerinnen nennen die erste das Aufblühen. „Wir beginnen zu strahlen, werden fruchtbar, kommunikativer und leistungsfähiger“, erklärt die 30-jährige Jungmama. Nun braucht es proteinreiche Lebensmittel, die Frauen in dieser Phase unterstützen. In der zweiten Zyklusphase, dem Loslassen (Nach dem Eisprung bis nach der Menstruation), macht sich der Körper bereit, wieder loszulassen. „Wir ziehen uns zurück, halten inne und schauen in uns. Hier sind Kräuter und Gewürze gut, die ausleitend wirken und Lebensmittel, die den Eisenspeicher auffüllen“, meint Denise Rosenberger. Das sind zum Beispiel Zimt, Nelken, Rosmarin oder Rote Rüben. „In dieser Phase greifen wir häufig zu Schokolade, der Körper verlangt nach Magnesium und das ist im Rohkakao enthalten“, schmunzelt die Autorin.