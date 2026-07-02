Polizei-Angelobung: Erstes „Hip hip hurra!“ schallte über Retzer Hauptplatz

In der Weinstadt Retz wimmelte es am Donnerstag nur so vor Polizisten, eine besondere Konzentration war am Hauptplatz vor dem Rathaus auszumachen. Dort formierten sich 75 Polizistinnen und 129 Polizisten zu ihrer Ausmusterung und Angelobung.

Dem Retzer Bürgermeister Stefan Lang (ÖVP) war dieser Anblick eine besondere Freude, er konnte die Polizisten mit „Kolleginnen und Kollegen“ ansprechen. Er gratulierte den Frauen und Männern zu ihrer Berufswahl. „In kaum einem anderen Job gibt es so viele Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen“, so Lang, der von der Angelobung als „unvergesslichen Meilenstein Ihres beruflichen Lebens“ sprach. Neue Führungsfunktionen Von den über 200 Beamten haben 102 Polizisten ihre Ausbildung erfolgreich beendet und treten nun ihren regulären Dienst an. 49 davon im Bereich der Fremden- und Grenzpolizei. 78 erfahrene Beamte feierten den Abschluss ihrer Ausbildung für die mittlere Führungsebene. Sie werden künftig als dienstführende Polizisten wichtige Führungsfunktionen in den Dienststellen übernehmen. Gleichzeitig schworen 25 neue Grenzpolizeiassistenten ihren Diensteid und starteten damit offiziell ihre Laufbahn.

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„Dieser Ort ist sicher einer der schönsten, an dem wir eine Angelobungs- und Ausmusterungsfeier hatten“, lobte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und scherzte: „So schön wie heute war der Platz überhaupt noch nie.“ Denn zum allerersten Mal fand am Retzer Hauptplatz eine Angelobung von Polizisten statt. Polizei als demokratische Säule des demokratischen Lebens Ihnen dankte Karner, dass sie sich für die Sicherheit in diesem Land zur Verfügung stellen. „Die Polizei ist eine wesentliche Säule unseres demokratischen Lebens, die aber auch gefährlich sein kann“, sprach der Innenminister die Kriminalität an, die sich auch in einem sicheren Land wie Österreich verändere.

Grenzpolizeiassistent Seit 2019 gibt es die Möglichkeit, die Fremden- und Grenzpolizei als Grenzpolizeiassistent zu unterstützen.

Diese leisten wichtige Arbeit in der Grenzkontrolle, der Grenzüberwachung und der Durchführung fremdenpolizeilicher Kontrollen und entlasten somit den polizeilichen Streifendienst maßgeblich.

Seit 2019 wurden über 300 Grenzpolizeiassistenten ausgebildet, die der Polizei bei der Bekämpfung von illegaler Migration zur Seite stehen.

„Dieser Beruf hat Schattenseiten“, mahnte der Minister. „Sie stehen anderen Menschen bei, wenn es ernst wird, wenn es Ängste und Panik gibt, sorgen Sie für die Menschen“, sprach Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich (ÖVP) diese Schattenseiten konkret an. „Die Polizeifamilie wächst“ Manuel Scherscher, seit Kurzem Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizei NÖ, war Zeremonienmeister und war froh, dass „die Polizeifamilie wächst“. Neben der Feier in Retz wurden heuer bereits 154 Polizisten der Landespolizeidirektion NÖ ausgemustert, rund 120 Polizeischüler werden 2026 noch in den Streifendienst gestellt. Die Angelobungsfeier in Retz endete mit einem lauten „Hip hip hurra!“ der frisch angelobten Polizisten.