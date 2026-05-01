Neues bei der Polizei NÖ: Öffentlichkeitsarbeit und Staatsschutz mit neuer Führung

Ab 1. Mai wird Manuel Scherscher mit der Leitung des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeidirektion Niederösterreich betraut. Manuel Scherscher ist seit rund 26 Jahren Polizist, absolvierte nebenberuflich ein Jusstudium und leitete zuletzt die Abteilung Betrugs- und Wirtschaftsdelikte im Bundeskriminalamt. Scherscher verfügt auf Grund zahlreicher von ihm initiierter und umgesetzter Kommunikationsmaßnahmen (z. B. Gemeinsam.Sicher) über große Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit.

Gleichzeitig wird Michael Renghofer, bisheriger Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit, mit der Leitung des Landesamtes Staatsschutz und Extremismusbekämpfung betraut. Er unterstützt damit Roland Scherscher, der bereits bisher – zusätzlich zu seiner Aufgabe als stellvertretender Landespolizeidirektor – für diesen Bereich verantwortlich war.

Renghofer war viele Jahre sowohl im Kriminaldienst als auch in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst mit Leitungsfunktionen betraut und verfügt über große Erfahrungen im Bereich der Extremismusbekämpfung.

Roland Scherscher bleibt weiterhin Landespolizeidirektor-Stellvertreter. Er ist seit mehr als 35 Jahren Polizist und kann auf umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Polizeidienstes zurückgreifen.

Johannes Peham – seit 2022 Landespolizeidirektor-Stellvertreter im Geschäftsbereich B – bleibt weiterhin dem Kabinett des Bundesministers als stellvertretender Kabinettschef dienstzugeteilt.