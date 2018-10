Die Rettungsgasse als neue Konfliktzone

Kritische Stimmen kommen auch von der Polizei in Niederösterreich, oberösterreichischen Feuerwehren und vom nö. Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP). Dieser sagt: „Die Frage ist, ob die nunmehrige Regelung besser oder verbesserungswürdig ist.“ Auch ARBÖ-Sprecher Sebastian Obrecht spricht von einem „europaweiten Fleckerlteppich“. Der Automobilclub fordert eine europaweit einheitliche Lösung ein.

Im vergangenen Februar gab es bereits einen runden Tisch zu einer möglichen Abschaffung der Rettungsgasse im Verkehrsministerium. „Da waren die Einsatzorganisationen nicht mehr so euphorisch, wie sie schon einmal waren“, erinnert sich ein Teilnehmer.

Langsam sprechen immer mehr Retter offen aus, was sie seit Jahren nur hinter vorgehaltener Hand gesagt haben. Der Linzer Notfallmediziner Christoph Stöbich stellte zuletzt ein Video online und sagte gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten, dass er „eine Mischung aus Ignoranz und fehlender Courage“ orte. Es bräuchte seitens der Polizei mehr Personal, um zu kontrollieren. Und: „Wer die Rettungsgasse nicht einhält, der gehört drakonisch bestraft.“

Das wird jetzt in Deutschland erprobt, denn dort funktioniert die Rettungsgasse genauso wenig wie in Österreich. In Bayern und Baden-Württemberg werden nun immer mehr Kameras in die Funkstreifen eingebaut, um Sünder nachträglich zu strafen. Innerhalb eines Jahres wurden in Baden-Württemberg mehr als 1300 Verstöße zur Anzeige gebracht.