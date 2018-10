Nach Chaos bei Busunfall fordert Feuerwehr Rettungsgasse neu

„Es war der pure Wahnsinn, eine Katastrophe. Anders kann man es nicht bezeichnen“, sagt Willy Konrath von der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich. Der ranghohe Polizist saß in einem Einsatzfahrzeug, als er am 11. Oktober zu einem Einsatz bei Loosdorf in den Bezirk Melk gerufen wurde. Auf der Westautobahn war ein mit Baumstämmen beladener Transporter in einen Reisebus gekracht, mehrere Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen und benötigten dringend Hilfe.

Doch die Zufahrt zum Unglücksort entpuppte sich für Konrath zum Geduldsspiel: „Die Rettungsgasse hat überhaupt nicht funktioniert, es gab kein Durchkommen. Ein Pkw ist mir sogar hineingefahren. Ich habe die Autos förmlich schlichten müssen“, erzählt der erfahrene Beamte.

Wer nun glaubt, dass die Exekutive die Lenker am laufenden Band abgestraft hätte, liegt falsch. „Wenn ich das mache, dann blockiere ich ja mit dem Polizeiwagen selbst die Rettungsgasse“, gibt er zu bedenken.

Nur ein paar Stunden später, ebenfalls bei einem Vorfall auf der Westautobahn, sollen sich ähnliche Szenen abgespielt haben.