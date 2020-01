Rettungsdienst: Finanzierung in Niederösterreich bedroht

Die Finanzierung des Rettungsdienstes wird immer schwieriger. Steigende Personalkosten und immer mehr Fahrtenkilometer belasten das System. In Niederösterreich haben die Gemeinden die Pflicht, den Rettungs- und Transportdienst zu gewährleisten. Dafür müssen sie immer tiefer in die Tasche greifen.

In Scheibbs etwa erhöhte sich der Beitrag mit dem heurigen Jahr von 13 auf 18 Euro pro Einwohner – das ist der höchste Betrag in ganz Niederösterreich. Obwohl das in diesem Fall eine Steigerung von rund 38 Prozent sind, sagt Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich, dass nur ein Teil der steigenden Kosten an die Gemeinden weitergegeben werde – der Rest müsse aus Spendengeldern finanziert werden.

Rotes Kreuz mit 9,9 Millionen Euro Verlust pro Jahr

Der örtliche Rettungs- und Transportdienst des Roten Kreuzes fährt – im wahrsten Sinne des Wortes – in Niederösterreich einen Verlust von 9,9 Millionen Euro ein. Pro Jahr. Beim Arbeitersamariterbund ist der Abgang gemessen am Marktanteil ähnlich hoch, er liegt bei 1,2 Millionen Euro.