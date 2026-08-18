Renaturierungsoffensive: SPÖ bringt Antrag im Landtag ein

Die SPÖ Niederösterreich fordert eine umfassende Renaturierungsoffensive . Angesichts des heißesten Sommers seit Beginn der Messungen müsse das Land rascher handeln, um sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten, betonten Umweltsprecherin Kerstin Suchan-Mayr und SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich . Im Mittelpunkt stehen dabei Flüsse und Bäche, denen wieder mehr natürlicher Raum gegeben werden soll.

„Wir sprechen nicht nur über ein Naturschutzthema“, betonte Suchan-Mayr. Die zunehmende Hitze habe Auswirkungen auf das Leben, die Gesundheit, die Umwelt und die Natur. Gerade die Wetterereignisse der vergangenen Jahre zeigten, wie wichtig Renaturierung sei. Natürliche Beschattung entlang von Gewässern könne einen wesentlichen Beitrag zur Kühlung des Gewässers und der Umgebung leisten.

Begradigte und seichte Flüsse trockneten leichter aus. Auch bei großen Flüssen würden sinkende Pegelstände die Qualität der Ökosysteme verschlechtern. „Gewässer leiden wie Menschen und Tiere“, so Suchan-Mayr. Naturnahe Gewässer mit ausreichend Uferbeschattung seien hingegen robuster. Bei Starkregen- und Hochwasserereignissen würden renaturierte Gewässer die Auswirkungen auf die Umwelt außerdem mildern.

Keine Mittel im Doppelbudget

„Wir werden Starkregen und Hochwasser nicht verhindern können. Aber wir müssen vorbereitet sein“, so Suchan-Mayr. Klassischer Hochwasserschutz und Renaturierung müssten gemeinsam gedacht werden. Als Beispiele nennt sie Projekte am Erlabach, in St. Valentin und an der Pielach. In St. Valentin wurden unter anderem ein Bachzugang erweitert und eine Klimaoase geschaffen. Solche Projekte seien „keine Naturromantik, sondern eine Notwendigkeit“.

Suchan-Mayr kritisiert, dass im niederösterreichischen Doppelbudget 2027/2028 keine entsprechenden Mittel für die Umsetzung der EU-Vorgaben zur Renaturierung vorgesehen sind: „Unsere Gemeinden sind bereit, Projekte umzusetzen. Aber Renaturierung kostet Geld – für Planung, Grundstücke und bauliche Maßnahmen. Das können viele Gemeinden nicht alleine stemmen. Wer mehr Hochwasserschutz, Klimaanpassung und Renaturierung will, muss den Gemeinden auch die finanziellen Möglichkeiten dafür geben.“