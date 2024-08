Reisen und Gutes tun: Vom Lernen und Lehren in Rumänien

Anders als viele der mit Fernweh belasteten Reisenden ihres Alters, hat sie die Monate nach ihrem Schulabschluss aber nicht damit verbracht, durch das Great Barrier Reef zu tauchen, sich am Kelingking Beach zu sonnen oder die Atacama-Wüste zu erkunden. Stattdessen verschlug es die junge Frau nach Rumänien, genauer gesagt in die Kleinstadt Odobești. Dort konnte die gebürtige Perchtoldsdorferin eine neue Kultur kennenlernen und vor allem eines: viel Gutes tun.

Dank einer Bekannten ihrer Mutter hatte Veverka bereits von den Tätigkeiten der Concordia Sozialprojekte erfahren, noch bevor sie sich konkret über die Möglichkeit eines Volontariats informierte. Auf die offizielle Bewerbung folgten mehrere Gespräch, die sie zunächst nach Bukarest führten. In der rumänischen Hauptstadt absolvierte die junge Frau einen Sprachkurs und lernte zugleich weitere Freiwillige kennen, mit denen sie zusammenlebte und bis heute Kontakt hält. „Es war schwierig, aber auch aufregend, so weit von zu Hause weg zu sein“, erinnert sich Veverka.

Mit dem Abschluss der sprachlichen Grundausbildung begann schlussendlich die Tätigkeit im Tageszentrum Odobești. Von ihrer Unterkunft am Concordia-Campus in Ploiești aus pendelte die Volontärin bereits in den Morgenstunden etwa eine Stunde lang aufs Land. „Dort habe ich die Kinder betreut, ihnen bei den Hausaufgaben geholfen oder den Lernstoff mit ihnen nachgeholt. Viele hatten Defizite, etwa in Mathematik“, schildert sie ihre Erfahrungen.