Reiseführerin Österreichs: „Im Reisen entdeckt man sich selbst“

KURIER: Sie sind in Weinzierl bei Wieselburg aufgewachsen. Hat Ihre Familie ihre Reiselust geprägt?

Petra Stolba: Mein Großvater war Tierarzt – und schon als Kind dufte ich mit ihm im Bezirk unterwegs sein. Und meine Eltern haben jeden Sommer ein anderes Bundesland ausgesucht, das wir dann ausgiebig erforscht haben. Diese Erfahrungen sind an meiner ausgeprägten Reiselust wohl nicht ganz unschuldig. Reisen ist aber auch etwas Großartiges. Oder wie es in meinem Lieblingszitat heißt: „Alles wahre Leben ist Begegnung“. Nur in der Begegnung mit anderen Menschen, also im Reisen, wächst man und entdeckt sich selbst.

Seit 2006 sind Sie Geschäftsführerin der Österreich Werbung, der nationalen Tourismusorganisation, die Österreich als Urlaubsland bewirbt. Aber welches Land hat es Ihnen angetan?

Das klingt jetzt sicher, als müsste ich das sagen, aber am liebsten mache ich tatsächlich in Österreich Urlaub. Ich versuche dabei nach wie vor, jeden Sommer eine neue Region in ihrer Tiefe kennenzulernen. Heuer war das das Weinviertel. Nicht unbedingt ein touristischer Hotspot, aber genau das ist reizvoll.