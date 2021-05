Reichenau im Krisenmodus: Aus für Festspiele und das Bad

Für gewöhnlich ist Reichenau wegen der Kultur, dem Sommertourismus und der malerischen Landschaft in aller Munde. Derzeit überwiegen aber eher die Negativ-Schlagzeilen. Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass die Sommer-Festspiele auch 2021 abgesagt sind, gibt es nun die nächste Hiobsbotschaft. Die Marktgemeinde verliert nun auch ihr Freibad. Nach mehr als 100 Jahren endet heuer die Geschichte des Reichenauer Bades. Die bekannte Unternehmerfamilie, der auch der Gasthof und das Hotel Flackl-Wirt gehört, hat sich dazu entschlossen den Badebetrieb einzustellen. Seit man diese Entscheidung Anfang dieser Woche in den sozialen Medien öffentlich gemacht hat, gehen in der Region die Wogen hoch.