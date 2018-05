Region trauert um Leader-Manager Bernhard Fischer

Fassungslosigkeit und Bestürzung herrschen im Bezirk Bruck/Leitha – und darüber hinaus – nach dem Tod von Bernhard Fischer (45). Der beliebte Geschäftsführer des Regionalentwicklungsvereins Römerland-Carnuntum erlag am Dienstagabend im Unfallkrankenhaus Meidling den schweren Verletzungen, die er sich bei einem Traktorunfall zugezogen hatte. Er hinterlässt eine Frau und zwei Söhne (12 und 15).

Der Manager aus Gramatneusiedl, der auch bei der regionalen Blasmusik und bei der Feuerwehr aktiv war und unter Jägern und Winzern sowie über alle Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen genoss, war am 1. Mai bei Gartenarbeiten in Wienerherberg mit einem Kleintraktor umgestürzt und unter dem Gerät eingeklemmt worden. Die Rettungskräfte versetzten Fischer noch an der Unfallstelle in künstlichen Tiefschlaf, bevor er ins Spital geflogen wurde. Dort bangte die Familie eine Woche lang um sein Leben. Erst am Dienstagvormittag versicherte der Regionalentwicklungsverein via Mail, man werde über etwaige Genesungsfortschritte umgehend informieren. Am Abend langte stattdessen die niederschmetternde Nachricht vom Ableben Fischers ein.