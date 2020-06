Refugium für 200 minderjährige Flüchtlinge

Minderjährige Flüchtlinge haben einen besonders schweren Stand. Häufig haben die Kinder und Jugendlichen in ihren Heimatländern Mord, Zwangsrekrutierung, Vergewaltigung oder Folter erlebt. Viele mussten ohne Familie auf sich alleine gestellt flüchten. Die Asyllager in der EU sind in der Regel nicht auf die entsprechende Betreuung dieser unbegleitenden minderjährigen Flüchtlinge (UMF) eingestellt. Mehr als 700 von ihnen leben aktuell in Österreich, 640 davon im Lager Traiskirchen. Wie der KURIER vorab erfuhr, will das Land nun mit einem Pilotprojekt neue Wege gehen.

"Wir haben uns entschlossen, ein Kompetenzzentrum zur Betreuung dieser jungen Flüchtlinge aufzubauen", sagt die zuständige Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger. Dieses soll Platz für bis zu 200 Kinder und Jugendliche bieten. Die sehr oft traumatisierten Flüchtlinge sollen dort intensive Betreuung bekommen. Geplant ist eine Kooperation mit der Wiener Sigmund Freud Privatuniversität, um auch psychologische und psychotherapeutische Behandlungen anzubieten.