Reanimation erfolglos: Kind erstickt an Karotte

In Perg in Oberösterreich wäre im Jahr 2010 der zweijährige Marc fast an einem Stückchen Frankfurter Würstel erstickt. Weil der Bub an Atemnot litt, alarmierte der Hausarzt der Familie den Notarzt. Ihm gelang es schließlich, die Wurst mit Spezialinstrumenten zu entfernen – der Bub überlebte.

Andreas Zenker vom Roten Kreuz rät, Kinder nie unbeaufsichtigt essen zu lassen. "Kinder verschlucken sich oft und können die abgebissene Menge nicht einschätzen", sagt Zenker. Falls sich ein Kind verschluckt, rät Zenker, fünf Mal mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter zu klopfen. Kommt das Verschluckte dann immer noch nicht zum Vorschein, sollte schnellstens der Notarzt alarmiert werden.