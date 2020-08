Rax: Alpinist stürzte vor Tochter in den Tod

Ein 52-jähriger Tscheche unternahm gemeinsam mit seiner 18-jährigen Tochter am Samstag in der Früh eine Klettertour auf dem Gustav Jahn Steig in Hirschwang an der Rax. Bei der Querung zum Alpenvereinssteig (Schwierigkeit B) stürzte der 52-Jährige aus noch unbekannter Ursache ab.

Er konnte mit dem Hubschrauer nur mehr tot geborgen werden. Seine geschockte Tochter wurde ebenfalls per Hubschrauber aus der Wand geborgen.