Rauchschwaden in Wr. Neustadt: Unbewohntes Haus brannte

Rauchschwaden in der Wiener Neustädter Innenstadt lösten am Samstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr aus. In einem unbewohnten Haus in der Purgleitnergasse war aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden den Zugang zum Grundstück versperrt vor. Mit einer Rettungssäge wurden der Zaun und auch das Eingangstor gewaltsam geöffnet. Den ersten beiden Atemschutztrupps schlugen bereits Flammen aus dem Erdgeschoss entgegen. Durch den Wind noch begünstigt drangen dichte Rauchschwaden entlang der Purgleitnergasse über die Gröhrmühlgasse bis zum Babenbergerring. Einige Schaulustige mussten von der Exekutive darauf aufmerksam gemacht werden, dass der giftige Rauch für sie schädlich ist.