350 Rauchfangkehrer feierten bei Landesschau ihren Schutzpatron
Die Kolonne schwarzer Männer und Frauen am Areal des Landesausstellungsareals der Klinik Mauer sorgte für Aufsehen: Rund 350 Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer sowie zahlreiche Ehren- und Festgäste folgten am Montag der Einladung der Innung der NÖ Rauchfangkehrer zur Florianifeier.
Die Feier ist der traditionelle Jahrestag der Rauchfangkehrer und Feuerwehren zu Ehren ihres Schutzpatrons, des Heiligen Florian. An der Feierlichkeit im Rahmen der NÖ Landesausstellung nahmen auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und die Landesrätinnen Susanne Rosenkranz (FPÖ) und Eva Prischl (SPÖ) teil. Die heilige Messe wurde von Abt Petrus Pilsinger zelebriert. Die heilige Messe wurde vom Seitenstettner Abt Petrus Pilsinger zelebriert.
Zunft der Rauchfangkehrer
LH Mikl-Leitner setzte sich in ihrer Ansprache mit dem Berufsbild der Rauchfangkehrer näher auseinander. “Dieser Beruf ist einer, der tief in unserer Tradition verwurzelt und gleichzeitig unverzichtbar für unsere Zukunft ist“, sagte sie. „Ihr seid Garantinnen und Garanten für Sicherheit, Vertrauen und für ein gutes Gefühl in den eigenen vier Wänden. Ihr verhindert Brände, erkennt Gefahren, bevor sie entstehen, und leistet damit einen entscheidenden Beitrag dafür, dass wir uns sicher fühlen“, lobte die Landeshauptfrau die Zunft.
Gerade in einer Zeit des Wandels, in der sich Technologien rasant entwickeln und neue Energieformen Einzug halten, bleibe die Arbeit der Rauchfangkehrer unverzichtbar, so Mikl-Leitner. Sie hob auch den hohen Grad der Wertschätzung der Rauchfangkehrer in der Bevölkerung hervor. Eine Kundenbefragung habe eine Note von 1,22 ergeben. Anerkennung finde auch, so Mikl-Leitner, dass die Meisterbetriebe das Wissen auch an die nachfolgende Rauchfangkehrer-Generation weitergeben und aktuell 63 Lehrlinge ausbilden.
NÖ Innungsmeister Matthias Vetiska und Bundesinnungsmeister Christian Plesar thematisierten die wachsenden Anforderungen durch die fortschreitende Digitalisierung und appellierten an die Mitglieder des Berufsstandes, durch kontinuierliche Weiterbildung auch künftig auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
Auch NÖ Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer stellte sich mit einer Grußbotschaft ein: „Uns verbindet nicht nur der gemeinsame Schutzpatron, der Heilige Florian, sondern auch das Feuerwehrgesetz, das für die Feuerwehren und für die Rauchfangkehrer gilt.“ Die Rauchfangkehrer und die Feuerwehrkameraden würden sich ergänzen und sehr gut zusammenarbeiten, befand Boyer.
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