350 Rauchfangkehrer feierten bei Landesschau ihren Schutzpatron

Die Kolonne schwarzer Männer und Frauen am Areal des Landesausstellungsareals der Klinik Mauer sorgte für Aufsehen: Rund 350 Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer sowie zahlreiche Ehren- und Festgäste folgten am Montag der Einladung der Innung der NÖ Rauchfangkehrer zur Florianifeier.

Die Feier ist der traditionelle Jahrestag der Rauchfangkehrer und Feuerwehren zu Ehren ihres Schutzpatrons, des Heiligen Florian. An der Feierlichkeit im Rahmen der NÖ Landesausstellung nahmen auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und die Landesrätinnen Susanne Rosenkranz (FPÖ) und Eva Prischl (SPÖ) teil. Die heilige Messe wurde von Abt Petrus Pilsinger zelebriert. Die heilige Messe wurde vom Seitenstettner Abt Petrus Pilsinger zelebriert.

Zunft der Rauchfangkehrer

LH Mikl-Leitner setzte sich in ihrer Ansprache mit dem Berufsbild der Rauchfangkehrer näher auseinander. “Dieser Beruf ist einer, der tief in unserer Tradition verwurzelt und gleichzeitig unverzichtbar für unsere Zukunft ist“, sagte sie. „Ihr seid Garantinnen und Garanten für Sicherheit, Vertrauen und für ein gutes Gefühl in den eigenen vier Wänden. Ihr verhindert Brände, erkennt Gefahren, bevor sie entstehen, und leistet damit einen entscheidenden Beitrag dafür, dass wir uns sicher fühlen“, lobte die Landeshauptfrau die Zunft.