Raubserie: Polizei fahndet mit Bildern

Nach vier Raubüberfällen auf Supermärkte fahndet die Polizei in Niederösterreich nun mittels Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen. Die Aufnahmen wurden bei einem Coup auf einen Markt im Bezirk Tulln gemacht. Der flüchtige Räuber erbeutete dabei einen vierstelligen Eurobetrag.

Zuvor war es innerhalb von zwei Wochen bereits zu drei ähnlich gelagerten Überfällen in Lebensmittel- oder Supermärkten in der Gegend gekommen. Ende Jänner waren ein Lebensmittelmarkt in Hollabrunn und ein Geschäft in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) das Ziel eines Kriminellen, später ein Markt in Klosterneuburg. Laut Polizei gibt es auffallende Zusammenhänge zwischen den Taten.

Bei dem gesuchten Mann handelt sich demnach um einem etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen, zirka 20 bis 30 Jahre alten Verdächtigen. Der Täter hat eine schlanke Statur, einen hellen Hauttyp und „auffällige Akne im Gesicht“, heißt es von Seiten der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Zudem habe der Mann an der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger „ein auffälliges Hautmal“, das auch eine Tätowierung oder Verletzung sein könne.