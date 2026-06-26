Ausgeforscht: Jugendliche beraubten 15-Jährigen in Korneuburg

Ein Raubüberfall auf einen 15-jährigen Jugendlichen in Korneuburg, der sich bereits im Februar ereignet hatte, ist nun aufgeklärt. Alle vier zunächst unbekannten Tatverdächtigen konnten von der Polizei ausgeforscht werden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um Jugendliche aus Wien.

Ermittlungserfolg dank Bevölkerung und Polizeiarbeit Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Korneuburg sowie durch Mitwirkung der Bevölkerung gelang es, alle vier Tatverdächtigen auszuforschen. Zum Tatzeitpunkt waren drei der Burschen 15 Jahre und einer 13 Jahre alt. Alle vier waren im 21. Wiener Gemeindebezirk wohnhaft. Die drei 15-jährigen Jugendlichen werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.