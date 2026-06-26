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Niederösterreich

Ausgeforscht: Jugendliche beraubten 15-Jährigen in Korneuburg

Vier Jugendliche sollen im Februar in Korneuburg einen 15-Jährigen beraubt haben. Die Polizei hat die Verdächtigen - zwei 15-Jährige und einen 13-Jährigen - ausgeforscht.
26.06.2026, 15:36

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Zwei Polizeiautos.

Ein Raubüberfall auf einen 15-jährigen Jugendlichen in Korneuburg, der sich bereits im Februar ereignet hatte, ist nun aufgeklärt. Alle vier zunächst unbekannten Tatverdächtigen konnten von der Polizei ausgeforscht werden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um Jugendliche aus Wien.

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Ermittlungserfolg dank Bevölkerung und Polizeiarbeit

Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Korneuburg sowie durch Mitwirkung der Bevölkerung gelang es, alle vier Tatverdächtigen auszuforschen. Zum Tatzeitpunkt waren drei der Burschen 15 Jahre und einer 13 Jahre alt. Alle vier waren im 21. Wiener Gemeindebezirk wohnhaft. Die drei 15-jährigen Jugendlichen werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

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Schlagring als Drohmittel – Jause und Bargeld erbeutet

Der Vorfall soll sich am 10. Februar gegen 15 Uhr in Korneuburg zugetragen haben. Vier Burschen sollen einen gleichaltrigen 15-Jährigen mit einem Schlagring bedroht und ihn so zur Herausgabe von Bargeld im niedrigen zweistelligen Eurobereich sowie seiner Jause gezwungen haben. Das Opfer blieb dabei körperlich unverletzt.

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