Brutaler Raub in Wien: 17-Jähriger von drei Jugendlichen angegriffen

In Wien-Ottakring ist ein 17-Jähriger Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Laut Polizei traf sich der Jugendliche mit einem flüchtigen Bekannten sowie zwei weiteren, ihm unbekannten Personen. Plötzlich zog einer der Täter ein Metallrohr aus seiner Jacke und forderte den 17-Jährigen auf, seine Taschen zu leeren.

Im Anschluss wurde das Opfer zweimal ins Gesicht geschlagen und anschließend mehrfach mit dem Metallrohr niedergeschlagen, während die beiden anderen Tatverdächtigen ebenfalls auf den am Boden liegenden Jugendlichen eintraten. Die drei Täter raubten einen E-Scooter sowie Bargeld und flüchteten.

Notarzt im Einsatz

Dank sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei die drei Jugendlichen stellen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 13-Jährige aus Weißrussland und Rumänien sowie einen 12-Jährigen aus Serbien. Sie wurden den Betreuern ihrer jeweiligen Wohngemeinschaften übergeben.