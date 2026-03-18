Schuss in Liesing: 20-Jähriger stellte sich der Polizei

Laut Polizeisprecherin Anna Gutt sagte der 20-Jährige den Beamten, dass er der Gesuchte sei und die Waffe nach der Tat in Penzing in einem Mistkübel geworfen habe. Er führte die Polizei auch zu dem Behältnis. Weil dieses bereits ausgeleert war, blieb die Gasdruckpistole unauffindbar.

Nach dem Schuss aus einer Gasdruckpistole in Wien-Liesing Sonntagabend hat sich der gesuchte Verdächtige Dienstagmittag in der Polizeiinspektion Tannengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus gestellt.

Der 20-Jährige äußerte sich danach nicht mehr zur Tat. Das 17-jährige Opfer war am Sonntagabend im Liesinger Bezirksteil mit seinem Bruder auf dem Heimweg gewesen, als sie auf den früheren Bekannten trafen.

Auf 17-Jährigen geschossen

Der Kontakt war vor einiger Zeit abgebrochen, zu den Gründen machten die Beteiligten bisher keine Angaben. Weil sie Schwierigkeiten vermeiden wollten, beschleunigten die Brüder ihre Schritte. Der 20-Jährige folgte ihnen, beschimpfte sie und schoss auf den 17-Jährigen. Dieser wurde nicht lebensgefährlich am Kopf verletzt und ist bereits in häuslicher Pflege.

Detail am Rande: Die Polizei hat ursprüngliche Angaben richtiggestellt. Demnach feuerte der Verdächtige nicht auf den älteren Bruder, sondern auf den 17-Jährigen.