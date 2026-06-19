21-jähriger Motorradfahrer lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein Wiener Motorradlenker ist am Donnerstag in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten) bei Geschwindigkeitskontrollen mit 142 statt der erlaubten 70 km/h gemessen worden. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, der 21-Jährige beschleunigte laut Aussendung daraufhin im Ortsgebiet von Eichgraben auf Tempo 112. Lautsprecherdurchsagen brachten den Mann schließlich zum Anhalten. Der Wiener ist seinen Probeführerschein los, eine Lenkberechtigung für Motorräder hat er nicht.