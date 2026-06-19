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Niederösterreich

21-jähriger Motorradfahrer lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Der junge Mann war mit 142 statt der erlaubten 70 km/h und mit Tempo 112 im Ortsgebiet unterwegs.
19.06.2026, 10:41

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Eine Polizistin steht neben einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht.

Ein Wiener Motorradlenker ist am Donnerstag in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten) bei Geschwindigkeitskontrollen mit 142 statt der erlaubten 70 km/h gemessen worden. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, der 21-Jährige beschleunigte laut Aussendung daraufhin im Ortsgebiet von Eichgraben auf Tempo 112. Lautsprecherdurchsagen brachten den Mann schließlich zum Anhalten. Der Wiener ist seinen Probeführerschein los, eine Lenkberechtigung für Motorräder hat er nicht.

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Verkehrt im Kreisverkehr

Der Lenker aus Wien-Margareten legte eine "äußerst gefährliche Fahrweise" an den Tag, berichtete die Polizei am Freitag. Er fuhr unter anderem entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung durch einen Kreisverkehr. Eine Anzeige geht an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde.

Wien
Agenturen  | 

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