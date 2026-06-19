Mehreren Mädchen Glied gezeigt: Exhibitionist festgenommen

Ein 34-Jähriger soll mehreren Mädchen am Bahnhof Neulengbach (Bezirk St. Pölten) bzw. während einer Zugfahrt seinen Penis gezeigt haben. Die vier Opfer waren neun bzw. elf Jahre alt, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Nach einer Anzeige vergangenen Dienstag wurde der Verdächtige noch am selben Tag ausgeforscht und festgenommen. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten war teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.