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St. Pölten

Mehreren Mädchen Glied gezeigt: Exhibitionist festgenommen

Ein Mann soll mehreren Mädchen seinen Penis gezeigt haben. Der 34-Jährige wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.
19.06.2026, 10:31

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 34-Jähriger soll mehreren Mädchen am Bahnhof Neulengbach (Bezirk St. Pölten) bzw. während einer Zugfahrt seinen Penis gezeigt haben. Die vier Opfer waren neun bzw. elf Jahre alt, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Nach einer Anzeige vergangenen Dienstag wurde der Verdächtige noch am selben Tag ausgeforscht und festgenommen. Der Mann aus dem Bezirk St. Pölten war teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Minderjährige involviert

Dem Mann wird sittliche Gefährdung von Personen unter 16 Jahren vorgeworfen. Am Bahnhof Neulengbach soll der Exhibitionist am 19. Mai sein Geschlechtsteil einer Neunjährigen gezeigt haben, am 8. Juni zwei Mädchen im Alter von neun und elf Jahren. Nach einem ähnlichen Vorfall während einer Zugfahrt vergangenen Dienstagnachmittag erstattete eine Elfjährige gemeinsam mit ihrer Mutter Anzeige.

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