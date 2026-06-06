Raiffeisen Niederösterreich feiert 140 Jahre

„Das Verständnis von Miteinander, Solidarität und nachhaltigem Dialog ist seit 140 Jahren in den Werten von Raiffeisen verankert. Seit 1886 stehen wir für die Überzeugung, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Zusammenhalt untrennbar miteinander verbunden sind“, so Erwin Hameseder, Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes und Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

Gemeinsam mit Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien, und Martin Hauer, Vorstandsdirektor Raiffeisen NÖ-Wien, begrüßte er zahlreiche Spitzenrepräsentanten und Repräsentantinnen von Raiffeisen, Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie die Menschen aus Mühldorf.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Raiffeisen NÖ-Wien v.l.n.r. Michael Höllerer, Doris Berger-Grabner, Klaudia Tanner, Erwin Hameseder, Johanna Mikl-Leitner, Martin Hauer

Die Raiffeisen-Idee ist für Hameseder trotz 140 Jahren zeitgemäßer denn je: „Es geht nicht nur um Zahlen und Ergebnisse, sondern um Vertrauen, Verlässlichkeit und langfristige Beziehungen, aus denen Stärke für und in den Regionen entsteht. Wir stehen unseren Mitgliedern, Kundinnen, Kunden und Unternehmen seit der Gründung der ersten Genossenschaft zur Seite und haben in dieser langen Zeit kontinuierlich bewiesen, dass es uns immer wieder gelungen ist, sich auf neue Entwicklungen und Herausforderungen einzustellen sowie innovative Lösungen zu entwickeln.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Raiffeisen NÖ-Wien Obmann Erwin Hameseder: „Verlässlich und solidarisch seit 140 Jahren"

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte beim Festakt: „140 Jahre Raiffeisen stehen für 140 Jahre gelebten Zusammenhalt, Verantwortung und Verlässlichkeit. Was vor 140 Jahren hier in Mühldorf mit einer starken Idee begonnen hat, hat unser Land nachhaltig geprägt. Raiffeisen hat Generationen von Bäuerinnen und Bauern, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Familien begleitet und damit einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung Niederösterreichs geleistet. Gerade in einer Zeit großer Veränderungen zeigt sich, wie wertvoll regionale Verwurzelung, Vertrauen und gemeinsames Handeln sind. Denn damals wie heute gilt: Was einer nicht schafft, das schaffen viele.“

Doris Berger-Grabner, Obfrau der Raiffeisenbank Krems, dazu: „Mühldorf ist für uns kein Mythos, sondern eine Adresse – eine unserer sieben Bankstellen im Genossenschaftsgebiet, an der vor 140 Jahren die Raiffeisen-Idee entstand. Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird das, was man sich nicht herunterlädt, sondern verdient: Vertrauen und die persönliche Nähe zu den Menschen vor Ort. Verwurzelt in der Region, bereit für die Zukunft – darauf sind wir stolz.“

Großes Vertrauen in Raiffeisen Genossenschaften leisten seit jeher einen wichtigen Beitrag. Sie stärken Regionen, fördern wirtschaftliche Eigenständigkeit und folgen dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Heute ist Raiffeisen ein wesentlicher Wirtschaftsmotor und trägt jährlich rund 3 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung bundesweit bei. Jeder 56. Euro, der in Niederösterreich erwirtschaftet wird, hängt zudem mit Raiffeisen zusammen. Darüber hinaus ist Raiffeisen Partner von mehr als 1.200 Sportvereinen sowie 1.300 Kulturprojekten, leistet jährlich 9,5 Millionen Euro an Sponsorings, Spenden sowie regionalen Ausgaben.