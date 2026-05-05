RBI-Gewinn sinkt im 1. Quartal auf 209 Mio. Euro

Die Raiffeisenbank International (RBI) hat im ersten Quartal des Jahres einen Gewinn von 209 Millionen Euro gemacht, nach 260 Mio. in der Vergleichsperiode 2025. Das Russlandgeschäft der Bank wird dabei ausgeklammert. Dieses habe sich weiter reduziert, schrieb die Bank am Dienstag.

Das Ergebnis sei "belastet durch vorgezogene Buchung gestiegener Bankenabgaben". Das Betriebsergebnis (ohne Russland) stieg im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 760 Mio. Euro.