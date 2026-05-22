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Das sind die Gewinner der Franchise Awards 2026

Franchise-Awards 2026: Der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV) feiert sein 40-jähriges Jubiläum.
22.05.2026, 12:48

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REMAX Austria wurde als Franchise-System des Jahres ausgezeichnet.

„Abende wie diese zeigen eindrucksvoll, wie innovativ, resilient und zukunftsorientiert die heimische Franchise-Wirtschaft ist“, betont Martin Zagler, Präsident des Österreichischen Franchise-Verbandes (ÖFV). Gemeint ist damit die Franchise-Gala in der Burg Perchtoldsdorf, in deren Rahmen der ÖFV die besten Franchise-Systeme und -Partner des Jahres auszeichnete. Es gab aber auch noch einen weiteren Grund zu feiern: Der ÖFV feierte sein 40-jähriges Jubiläum. 

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Mit den ÖFV-Franchise-Awards werden herausragende Franchise-Systeme und -Partner in insgesamt fünf Kategorien ausgezeichnet. Eine hochkarätig besetzte, elfköpfige Jury hat auch heuer wieder aus zahlreichen Einreichungen die Gewinner der Franchise-Awards 2026 gewählt. 

Zur Jury gehören Mahdi Allagha, Senat der Wirtschaft,  Stefan Buchinger, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Wolfgang Hoffmann, Bodystreet/Das Original, Caroline Huemer, KPS Steuerberatung Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, Matthias Koeckeis, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Luana Köttler, Cox Orange & Franchise Expo Austria, Sigrid Lamprecht, Rechtsausschuss Österreichischer Franchise-Verband, McDonald's Österreich, Lisa Rupp, Wirtschaftskammer Österreich, Michaela Schellner, Gewinn, Manfred J. Schieber, FHWien der WKW Head of Management & Entrepreneurship Study Programms, Martin Zagler, Präsident Österreichischer Franchise-Verband, SOLUTO.

Die Gewinner sind: Remax Austria, Agentur Marry Poppins (Petra Fisch), Soluto VertriebsGmbH (Thomas Anhell, Mario Sattler) und sFACHL.

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