Räuberischer Diebstahl in Zug: Polizei bittet um Hinweise

Am 24. Dezember kam es in einer Schnellbahngarnitur von Wien in Richtung Wiener Neustadt zu einem Vorfall: Gegen drei Uhr Früh soll ein bisher Unbekannter einem 62-jährigen Mann aus Wien einen Schlag auf den Kopf versetzt und dessen Rucksack entwendet haben. Die Tat ereignete sich im Gemeindegebiet von Brunn am Gebirge.