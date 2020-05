„Mein gefährlichster Einsatz. Ich spürte den Adrenalin-Kick“

Wie berichtet, spielte sich der gefährliche Polizeieinsatz am Samstagabend in Klosterneuburg ab. Weil Passanten einen Verkehrsrowdy angezeigt hatten, gingen die Beamten auf die Suche nach einem Skoda Octavia. Der 40-jährige Miro S. hatte seinen Wagen in einer Parkbucht abgestellt und ging zu Fuß Richtung Wien weiter. Was die Polizei zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Der Tscheche war zuvor an einem Überfall in Znaim beteiligt und flüchtete nach Österreich. „Als er die Waffe zückte und auf uns zielte, verschanzten wir uns hinter dem Polizeiauto. Ich hatte keine Angst. Aber in dieser Situation bekommst du einen Adrenalin-Kick“, erzählt Wiesinger, die seit acht Jahren Polizistin ist und seit zwei Jahren einen Sprachkurs des Innenministeriums besucht. „Weil ich nahe der Grenze lebe, wollte ich unbedingt Tschechisch lernen“, erzählt die Schremserin.