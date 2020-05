Klosterneuburg: Waffe gegen Zigarette getauscht

Der Tausch, Zigarette gegen Waffe, sowie die tschechischen Sprachkenntnisse einer Polizeibeamtin verhinderten am Samstagnachmittag ein Blutbad vor einer Festnahme.

Zu der extrem gefährlichen Amtshandlung kam es gegen 17.45 Uhr in der Innenstadt von Klosterneuburg. Passanten verständigten die Polizei, dass ein Verkehrsrowdy durch die Stadt unterwegs sei. Kurze Zeit später fanden Beamte eines Streifenwagens den gesuchten Skoda Octavia in einer Parkbucht abgestellt vor. „Der Lenker war bereits zu Fuß Richtung Wien unterwegs. Als er uns sah, zückte er die Waffe und richtete sie gegen uns“, schilderte die Polizistin Stefanie V. die dramatische Situation. Sofort suchten die Beamten hinter ihrem Streifenwagen Deckung.

Was die alarmierte Exekutive zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, der 40-jährige Miro S. war nach einer Straftat in Tschechien nach Österreich geflüchtet. Er soll Stunden zuvor in Znaim an einem Raubüberfall beteiligt gewesen sein. Auf der Flucht stoppte er nahe der Grenze bei Haugsdorf, Bezirk Hollabrunn, einen Autofahrer und hielt dem geschockten Lenker den Pistolenlauf an die Brust. Da sich die beiden Männer nicht verständigen konnten, stieg Miro S. wieder in seinen Wagen und raste in Richtung Klosterneuburg, wo er wegen seiner gefährlichen Fahrweise auffiel und seinen Wagen in einer Parkbucht stehen ließ.

Als er versuchte, zu Fuß nach Wien zu gehen, forderten ihn die Polizisten auf, seine Waffe wegzuwerfen. Anstatt dieser Aufforderung nachzukommen, zielte S. immer wieder auf die Beamten oder hielt den Lauf seiner Waffe gegen seinen Kopf.