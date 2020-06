Räuber von Polizist in Freizeit überwältigt

Es waren wüste Szenen, die sich diese Woche am helllichten Tag auf dem Parkplatz vor dem Möbelhaus "Leiner" in Wiener Neustadt abspielten. Ein 29 Jahre alter Algerier versuchte bei einem Überfall einer jungen Mutter samt Baby die Handtasche zu rauben. Der Kriminelle hatte jedoch nicht mit der Courage des Ehemannes und eines zufällig vorbei kommenden Polizeibeamten in seiner Freizeit gerechnet.

Hans Hofer ist seit fast 30 Jahren Polizist und hat schon einiges in seiner Laufbahn auf der Polizeiinspektion Ternitz miterlebt. Er hat beispielsweise eine Frau und ihr Kind aus einem brennenden Haus gerettet und einen Bankräuber nach einem Überfall auf die Sparkasse in Pitten im Bezirk Neunkirchen (2009) im Zuge der Alarmfahndung geschnappt.

Am Mittwoch war Hofer an seinem freien Tag gerade am Weg nach Wr. Neustadt, um ein paar Erledigungen zu machen, als er am Parkplatz vor dem Möbelhaus vorbei fuhr. "Eine Frau hat Hilfe und Überfall geschrien. Überall lagen Sachen am Boden und zwei Männer haben gerangelt. Da musste ich natürlich etwas tun", schildert der Beamte. Er schob mit dem Wagen zurück und sprang heraus.

Der Täter war gerade dabei die Flucht zu ergreifen, als der 100-Kilo-Mann ihn am Arm packte und festhielt. "Er wehrte sich, ich konnte ihn aber in Polizei-Manier fixieren und ihm den Dienstausweis zeigen", schildert Hofer. Es dauerte ein wenig bis der Angreifer begriff, dass er es mit einem echten Polizisten zu tun hatte.