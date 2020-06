Räuber nach Verhör entwischt

Der Fahndungserfolg wehrte nur kurz. Ein gefährlicher Serienräuber ist kurz nach seiner Festnahme aus dem nö. Landeskriminalamt in St. Pölten getürmt. Ibrahim A., 25, soll zusammen mit mehreren Komplizen eine Reihe von Wettbüros überfallen haben und für Wohnhauseinbrüche verantwortlich sein. Ihm gelang diese Woche aus einem Haftraum die Flucht – die Türe war zwar geschlossen – allerdings nicht versperrt.

Seit Wochen sind die Ermittler des LKA den Kriminellen auf der Spur. Einer der jüngsten Coups der Täter brachte die Beamten auf die richtige Spur. In der Nacht zum 31. Juli soll die Bande einen Raubüberfall auf eine „Cashpoint“-Filiale in Gänserndorf verübt haben. Der 21-jährigen Mitarbeiterin Carina P. hatten die bewaffneten Männer eine Pistole in den Rücken gedrückt, einer anderen Frau sogar den Lauf an den Kopf gehalten. Nur vier Wochen zuvor wurde ein Spielcafé in Strasshof ausgeraubt. Damals waren es zwei Täter. Ein Mann trug eine Machete, der zweite eine Faustfeuerwaffe.