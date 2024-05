Rätsel um verunglückten Radfahrer: Polizei kennt seine Identität nicht

Der unbekannte Radfahrer fuhr am Donnerstagnachmittag in der Zeit von 15 Uhr bis 15.50 Uhr auf der L 6220 im Gemeindegebiet von Aschbach (Abetzberg), von Richtung Kleinkienberg kommend in Richtung Hauptmannsberg.

Auf einem abschüssigen Teil der Straße stürzte der Mann und blieb reglos liegen. Das Unglück dürfte ohne Fremdverschulden passiert sein.