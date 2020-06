Radweg von Deutschen ausgezeichnet

Traisental – Der 111 Kilometer lange Traisental-Radweg hat sich in die Top-Liga der Radwege eingereiht. Vor Kurzem hat der ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrradclub – die Route mit einem Gütesiegel und vier von fünf möglichen Sternen ausgezeichnet. Bisher tragen erst 22 Wege im deutschsprachigen Raum das Siegel. Die Attraktionen sind in der druckfrischen Broschüre des Traisental-Radwegs zu finden. Der Saisonstart wird heuer übrigens am 15. April in St. Aegyd /Neuwalde gefeiert.

www.traisentalradweg.at