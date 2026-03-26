Niederösterreich

Radfahren in NÖ: Gratis-Kurse für Kinder in den Ferien

750 Kinder haben diesen Sommer die Chance, gratis Radfahrkurse zu machen. Anmelden müssen sich die Gemeinden, es gibt 50 Kurse.
26.03.2026, 15:21

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Radkids NÖ bietet im Sommer Gratiskurse für Kinder an.

Die erfolgreiche Initiative „Radkids NÖ“ wird ausgebaut: Was mit Radfahrschulungen in Volksschulen begonnen hat, wird jetzt um Ferienkurse im Sommer erweitert.

„Wir wollen unseren Kindern das nötige Rüstzeug mitgeben, damit sie sicher am Verkehrsalltag teilnehmen können. Deshalb bieten wir in den Sommerferien 2026 landesweit 50 kostenlose Ferienkurse für 750 Kinder an. Gemeinden können sich ab sofort anmelden“, erklärt Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer.

Ein Vormittag für Kinder von acht bis zwölf

Das Kurskonzept sieht einen Mix aus Theorie und Radfahrpraxis vor, Verkehrssicherheitsthemen werden in spielerischen Übungen vermittelt.

Die Kurse richten sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und dauern jeweils einen Vormittag. Wichtige Aspekte wie die Vermeidung von Stürzen, die Erhöhung der Sichtbarkeit und das richtige Verhalten in Notsituationen stehen im Mittelpunkt.

Umgesetzt werden die Kurse von den Radfahrschulen „Radeln macht Schule“, „Schulterblick – die Radfahrschule“ und der „Easy Drivers Radfahrschule“.

Die Polizei macht mit

Das Projekt wird von Partnern wie dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und der Polizei unterstützt. An ausgewählten Kursterminen werden Polizisten und Polizistinnen die Themenbereiche Fahrgeschwindigkeit und richtiges Verhalten beim Notruf vermitteln.

Auch „Radkids NÖ“-Markenbotschafter und Extremsportler Philipp Kaider macht sich für das Projekt stark: „Radfahren bedeutet für Kinder Freiheit, Selbstvertrauen und Selbstständigkeit. Mit den Radkids NÖ Ferienkursen wollen wir genau diese Freude fördern und gleichzeitig wichtige Grundlagen für sicheres Radfahren vermitteln.“

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Anmeldung für Gemeinden ab sofort möglich

Das Pilotprojekt wird von Radland Niederösterreich finanziert und ist für die teilnehmenden Gemeinden und Kinder kostenlos. Alle niederösterreichischen Gemeinden können sich ab sofort für einen der 50 Kurse anmelden: www.radkids-noe.at.

kurier.at, ehi  | 

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