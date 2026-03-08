Rad-Check in Wien: An diesen Orten brauchen Radfahrer gute Nerven

Ein Radweg, der von der Zeit überholt wurde:

Werktags nach Büroschluss mutiert die Radverbindung, die am rechten Ufer des Donaukanals vom Schottenring zum Nordsteg hinaus führt, Anfang März wieder zu einer gefährlichen Rennbahn für unterschiedliche Typen und Interessen: Noch in ihrem Job schwelgende Werktätige werden auf dem Nachhauseweg von rücksichtslosen Rennradlern geschnitten, ab und zu queren Hunde und deren Besitzer die Asphaltpiste.

Ein Fußgänger tritt nach dem Klogang erleichtert, jedoch unkonzentriert aus dem toten Winkel einer Brücke direkt auf die Fahrbahn. Schon ist die Sirene eines Rettungsautos zu hören. Ein Wunder nur, dass hier nicht mehr passiert. In den 1980er-Jahren sah man hier nur Spaziergänger im gemäßigten Gehtempo. Doch der kreuzungsfreie Weg am Kanal ist heute alles andere als eine Flaniermeile.