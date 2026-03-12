Dienstfahrräder: Kilometergeld, Steuern - lohnt sich das Radeln?

Dienstwagen gehörten und gehören für viele gehobene Positionen lange zu einem beliebten "Zuckerl" im Arbeitsvertrag. Aber ein Dienstfahrrad?

Wie aktuelle Zahlen zeigen, sind diese in Österreich immer beliebter. Denn während der klassische Privatkauf bei Fahrrädern stagniert, wächst der Markt für Dienstrad-Leasing in Österreich (freilich von geringem Niveau aus) stark: Seit 2022 habe sich die Zahl der Jobräder versechsfacht, sagte Alexander Zalokar, Geschäftsführer von Lease a Bike Österreich. Der Fahrradboom der Coronajahre sei zwar vorbei, Wachstumschancen gebe es aber etwa durch den Zugang im öffentlichen Dienst oder jüngerer Generationen, die verstärkt aufs Rad setzten.

Steuerpflichtige Einkommen sinkt

Konkret basiert das Dienstrad-Leasing, das in dieser Form seit einer Steuerreform 2020 möglich ist, auf dem sogenannten Prinzip der Gehaltsumwandlung. Die monatlichen Raten werden dabei vom Bruttogehalt abgezogen, wodurch das steuerpflichtige Einkommen sinkt. Dadurch profitieren vor allem Menschen mit höheren Einkommen von der Regelung. Laut Zalokar beträgt die finanzielle Ersparnis gegenüber einem Privatkauf bis zu 40 Prozent.

Die Beschäftigten können das Dienstrad uneingeschränkt privat nutzen und nach dem Leasingzeitraum zum Restwert kaufen - rund 90 Prozent würden sich dazu entscheiden. Auch für Arbeitgeber biete das Modell Vorteile, da etwa die Lohnnebenkosten sinken.