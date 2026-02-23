100km Reichweite: Was kann das neue Mini-E-Bike von Tenways?

Fahrrad

Klein, belastbar, umweltfreundlich. Tenways zeigt ein Mini-E-Bike im Klapprad-Stil.
Teresa Richter-Trummer
23.02.2026, 05:00

TENWAYS erweitert seine erfolgreiche CGO-Serie um ein neues Modell: den CGO Compact.

Zusammenfassung

  • Kompaktes, klappbares Mini-E-Bike mit 20-Zoll-Rädern, unter 20 kg Gewicht und leicht zu transportieren.
  • Bis zu 100 km Reichweite dank 500 Wh-Akku, abnehmbarem Akku und Hinterradnabenmotor.
  • Robuster Gepäckträger (bis 27 kg), tiefer Einstieg und höhenverstellbare Komponenten für flexible Nutzung im Alltag.

Tenways, eine innovationsorientierte E-Bike-Marke mit Sitz in den Niederlanden, erweitert ihre CGO-Produktreihe um ein neues Modell: das CGO Compact.
Und diese Neuinterpretation des guten alten Klapprades ist vor allem für Städter einen zweiten Blick wert. Denn das Mini-E-Bike  ist speziell auf die Anforderungen des urbanen Alltags zugeschnitten.

  1. Es braucht wenig Platz: 20-Zoll-Bereifung sind in Städten, wo Platz Mangelware ist, immer gefragterAuch für Camper-Fans interessant, da man es problemlos zum Urlaubsziel mitnehmen kann. Klappbare Pedale und Lenker, 20-Zoll-Räder und ein Gewicht von weniger als 20 kg machen es leicht zu transportieren und eignen sich für die Aufbewahrung zu Hause oder im Büro.
  2. Es muss nicht oft geladen werden: Das CGO Compact ist mit einem 500 Wh-Akku und dem Hinterradnabenmotor Tenways C9 ausgerüstet. Der integrierte Akku mit seitlicher Entnahme bietet bei durchschnittlichen urbanen Pendelfahrten bis zu 100km Unterstützung.
Kompakter Flitzer mit hervorragender Traglast - aber den Look muss man mögen. Praktisch ist das Tenways CGO Compact dank klappbarer Pedale und Lenker, 20-Zoll-Rädern und einem Gewicht von weniger als 20 kg. 

Radfahren im Winter: Gefährlich, aber exzellent gegen den Winterblues

3. Man kann es als Packesel brauchen: Der robuste MIK-HD-Gepäckträger hat eine Tragekapazität bis 27 Kilogramm und die zahlreichen Befestigungspunkten erlauben eine flexible Anbringung von Körben, Taschen oder Kindersitzen. Ja, das hilft.

4. Nicht nur im Biker-Outfit fahrbar: Der Rahmen ohne Oberrohr und die Möglichkeit, sowohl den Sattel (gefedert) als auch den Lenker in der Höhe zu verstellen, ermöglichen eine gemeinsame Nutzung durch alle Familienmitglieder. Durch den tiefen Einstieg und den höhenverstellbaren Lenker ist das CGO Compact für Radfahrer und Radfahrerinnen unterschiedlichster Größen (und Outfits) eine Option. Ob man sich mit 195 wirklich auf das Mini-E-Bike setzten will, sei dahingestellt.

Nachteil: Der Preis. Der empfohlene Verbraucherpreis beträgt 1.999 Euro.

