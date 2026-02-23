100km Reichweite: Was kann das neue Mini-E-Bike von Tenways?

Tenways, eine innovationsorientierte E-Bike-Marke mit Sitz in den Niederlanden, erweitert ihre CGO-Produktreihe um ein neues Modell: das CGO Compact. Und diese Neuinterpretation des guten alten Klapprades ist vor allem für Städter einen zweiten Blick wert. Denn das Mini-E-Bike ist speziell auf die Anforderungen des urbanen Alltags zugeschnitten.

Kompakter Flitzer mit hervorragender Traglast - aber den Look muss man mögen. Praktisch ist das Tenways CGO Compact dank klappbarer Pedale und Lenker, 20-Zoll-Rädern und einem Gewicht von weniger als 20 kg.

3. Man kann es als Packesel brauchen: Der robuste MIK-HD-Gepäckträger hat eine Tragekapazität bis 27 Kilogramm und die zahlreichen Befestigungspunkten erlauben eine flexible Anbringung von Körben, Taschen oder Kindersitzen. Ja, das hilft.

4. Nicht nur im Biker-Outfit fahrbar: Der Rahmen ohne Oberrohr und die Möglichkeit, sowohl den Sattel (gefedert) als auch den Lenker in der Höhe zu verstellen, ermöglichen eine gemeinsame Nutzung durch alle Familienmitglieder. Durch den tiefen Einstieg und den höhenverstellbaren Lenker ist das CGO Compact für Radfahrer und Radfahrerinnen unterschiedlichster Größen (und Outfits) eine Option. Ob man sich mit 195 wirklich auf das Mini-E-Bike setzten will, sei dahingestellt.

Nachteil: Der Preis. Der empfohlene Verbraucherpreis beträgt 1.999 Euro.