100km Reichweite: Was kann das neue Mini-E-Bike von Tenways?
Zusammenfassung
- Kompaktes, klappbares Mini-E-Bike mit 20-Zoll-Rädern, unter 20 kg Gewicht und leicht zu transportieren.
- Bis zu 100 km Reichweite dank 500 Wh-Akku, abnehmbarem Akku und Hinterradnabenmotor.
- Robuster Gepäckträger (bis 27 kg), tiefer Einstieg und höhenverstellbare Komponenten für flexible Nutzung im Alltag.
Tenways, eine innovationsorientierte E-Bike-Marke mit Sitz in den Niederlanden, erweitert ihre CGO-Produktreihe um ein neues Modell: das CGO Compact.
Und diese Neuinterpretation des guten alten Klapprades ist vor allem für Städter einen zweiten Blick wert. Denn das Mini-E-Bike ist speziell auf die Anforderungen des urbanen Alltags zugeschnitten.
- Es braucht wenig Platz: 20-Zoll-Bereifung sind in Städten, wo Platz Mangelware ist, immer gefragter. Auch für Camper-Fans interessant, da man es problemlos zum Urlaubsziel mitnehmen kann. Klappbare Pedale und Lenker, 20-Zoll-Räder und ein Gewicht von weniger als 20 kg machen es leicht zu transportieren und eignen sich für die Aufbewahrung zu Hause oder im Büro.
- Es muss nicht oft geladen werden: Das CGO Compact ist mit einem 500 Wh-Akku und dem Hinterradnabenmotor Tenways C9 ausgerüstet. Der integrierte Akku mit seitlicher Entnahme bietet bei durchschnittlichen urbanen Pendelfahrten bis zu 100km Unterstützung.
3. Man kann es als Packesel brauchen: Der robuste MIK-HD-Gepäckträger hat eine Tragekapazität bis 27 Kilogramm und die zahlreichen Befestigungspunkten erlauben eine flexible Anbringung von Körben, Taschen oder Kindersitzen. Ja, das hilft.
4. Nicht nur im Biker-Outfit fahrbar: Der Rahmen ohne Oberrohr und die Möglichkeit, sowohl den Sattel (gefedert) als auch den Lenker in der Höhe zu verstellen, ermöglichen eine gemeinsame Nutzung durch alle Familienmitglieder. Durch den tiefen Einstieg und den höhenverstellbaren Lenker ist das CGO Compact für Radfahrer und Radfahrerinnen unterschiedlichster Größen (und Outfits) eine Option. Ob man sich mit 195 wirklich auf das Mini-E-Bike setzten will, sei dahingestellt.
Nachteil: Der Preis. Der empfohlene Verbraucherpreis beträgt 1.999 Euro.
- Rahmen: Aluminium 6061
- Motor: TENWAYS C9 Hinterradnabenmotor Leistung (250W, Drehmoment
45 Nm). Drehmomentsensor und 3 anpassbare Unterstützungsstufen
Akku: integriert, 504 Wh Lithium-Ion-Akku (36 V, 14 Ah)
- Antrieb: Eingangrad, Gates CDN-Carbonriemen
- Laufräder und Reifen: 20-Zoll-Aluminium-Felgen, pannensichere CST Reifen
- Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen von Tektro
- Sattel: Selle Royal mit Sattelfederung
- Display: TFT-Farbdisplay, 7 Sprachen (EN, DE, NL, FR, IT, ES, DA), mit Navi-
Funktion.
- Reichweite: Bis zu 100 km (die tatsächliche Leistung variiert je nach
- Belastung, Temperatur, Straßenzustand und Steigung, Gewicht des Fahrers
oder der Fahrerin u.ä.) Gewicht: 19,8 kg (22,1 kg einschließlich aller Zubehörteile)
- Hinterrad-Gepäckträger: halbintegriert MIK HD, maximale Traglast 27 kg
Sonstige inbegriffene Zubehörteile: Vorder- und Rücklicht, Schutzbleche,
Riemenschutz, Fahrradständer
- Zulässiges Höchstgewicht: 145 kg (Fahrer und Fahrrad)
Größen: Einheitsgröße mit anpassbarem Steuerrohr für Körpergrößen von
160 bis 195 cm
