E-Scooter und Fahrrad: Warum Österreicher auf Helmschutz verzichten
Trotz steigender Unfallzahlen verzichten viele auf den Helm: Weniger als die Hälfte aller Radfahrer und E-Scooter-Nutzer schützt sich.
Zusammenfassung
- Weniger als die Hälfte der Radfahrer und nur 12 Prozent der E-Scooter-Nutzer in Österreich tragen einen Helm, trotz steigender Unfallzahlen.
- Die Helmtragequote variiert stark regional und ist in Städten auf Freizeitstrecken deutlich höher als im Alltagsverkehr.
- Der ÖAMTC fordert mehr Bewusstsein, Informationskampagnen und diskutiert gesetzliche Vorgaben, um die Helmquote zu erhöhen.
