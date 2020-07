"Rad-Verrückter" auf Abwegen

Bambusrad

Schmidt

Matthias Schmidt

Vorbild dafür waren Workshops inNew York, in denenBambusräder selbst hergestellt wurden. "Auch wir wollen Menschen begleiten, die ihr eigenesherstellen", sagt. "Schleifen, feilen, kleben, wickeln. Das schafft jeder", sagt

Der Bambus für die Räder stammt aus Uganda. Dort fertigt Boogali für all jene, die ihr Rad nicht selbst bauen wollen, alle Einzelstücke nach Wunsch. Bis zu zehn Wochen dauert das. Kosten: ab 2000 Euro. Wer im Workshop selbst baut, kommt auf Kosten von 520 Euro. Wer so viel für ein hübsches Fahrrad zahlt, sollte auch in ein robustes Schloss investieren – sollte man meinen, aber ganz so ist das nicht: "Natürlich habe ich ein starkes Schloss, aber Diebstahl ist bei diesen Rädern eigentlich kein Thema", sagt Schmidt.

Bisher 80 Räder wurden in Workshops gebaut, 30 von ihnen verkehren jetzt in Wien.

"Wenn also jemand so ein Rad stiehlt, kann er sich das eigentlich nur ins Wohnzimmer stellen." Schließlich kennt man einander in der Bambusrad-Community.