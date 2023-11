Racheakt wegen Nacktbildern: Demütigungen gefilmt

Es war wohl eine Mischung aus abartigen Rachegelüsten und gekränktem Stolz, die im Juni dieses Jahres zum Martyrium eines jungen Serben in Wien führte. Der Mann hatte von seiner Ex-Freundin Nacktbilder und Videos angefertigt, was deren neuem Lebensgefährten, ebenfalls serbischer Staatsbürger (20) aus dem Bezirk Baden, gehörig gegen den Strich ging. Also rief er einen Freund – ein 16-jähriger polnischer Staatsbürger, arbeitslos, aus dem Bezirk Mödling – zu Hilfe. Gemeinsam stattete man dem Wiener einen Besuch in dessen Wohnung ab.

"Hatte keine Waffe"

„Ich werde diese Frau heiraten und wollte die Bilder deshalb weghaben, weil ich es nicht ertragen konnte, dass er sie gegen meine Frau verwendet“, sagt der 20-Jährige am Landesgericht Wiener Neustadt. Mit vorgehaltener Waffe habe er sein Opfer zunächst gezwungen, die Aufnahmen von dessen Handy zu löschen, wirft ihm die Staatsanwältin vor. Eine Waffe besessen zu haben, bestreitet der Angeklagte zwar, er gibt aber zu: „Als ich die Videos gesehen habe, ist die Lage eskaliert.“