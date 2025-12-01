Pyrotechnik: 12-Jähriger in NÖ von Rakete schwer verletzt

Einen Monat vor Silvester muss die Polizei bereits vor dem Einsatz illegaler Böller und Pyrotechnik warnen. Am vergangenen Freitag ist es im Bezirk Wiener Neustadt bereits zu einem schweren Unfall im Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen gekommen. Ein Kind wurde dabei schwer verletzt. Rakete setzte sofort um Zwei Brüder im Alter von 12 und 14 Jahren hantierten bei dem Unfall mit Feuerwerkskörpern. Als der 12-Jährige versuchte, eine Rakete zu zünden, setzte diese sofort um und explodierte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen an der linken Hand, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Acht Sekunden. Das ist die Zeitspanne, die im Fall von hochexplosiven Silvesterböllern für gewöhnlich über Leben und Tod oder zumindest schwere Verletzungen entscheidet. In zertifizierter Pyrotechnik gibt ein eingebauter Verzögerungssatz einem nach dem Zünden die nötige Zeit, um sich aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit zu bringen. Mit Helikopter ins AKH Bei Billigimporten oder illegalen Feuerwerkskörper fehlt dieser Verzögerungssatz sehr oft. Bei dem Unfall im Bezirk Wiener Neustadt gilt dies als wahrscheinliche Ursache. Der 14-jährige Bruder reagierte geistesgegenwärtig und verständigte unverzüglich die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der 12-Jährige mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber in das AKH Wien geflogen. Die genaue Klassifizierung sowie die Herkunft der verwendeten pyrotechnischen Gegenstände sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.